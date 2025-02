Roma, guardia giurata spara ai ladri in casa dei vicini e ne colpisce uno alla testa: è grave

Il ferito è in pericolo di vita, mentre i complici sono scappati. L'episodio in via Cassia

Una guardia giurata, mentre rientrava a casa, ha sentito degli strani rumori provenire dall’appartamento dei vicini, in via Cassia, a Roma e ha sorpreso dei ladri in azione. Da lì è nata una colluttazione e il vigilante ha esploso un colpo d’arma da fuoco che ha ferito alla testa uno dei ladri. L’uomo colpito è stato portato all’ospedale San Filippo Neri, è in pericolo di vita, mentre i complici sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sulla vicenda.

(in copertina foto di Max Kleinen su Unsplash)