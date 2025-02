Niqab in classe: per il ministro Valditara serve una legge

«Senza una legge non si può chiedere a dirigenti scolastici e docenti più di quanto ha fatto la preside della scuola di Monfalcone», afferma il titolare del dicastero di viale Trastevere

Velo in classe sì o no? Il caso della scuola di Monfalcone (Gorizia) dove le studentesse con velo vengono controllate prima del loro ingresso in aula, si sposta ora sul piano politico. La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, si è detta preoccupata riguardo alla libertà delle ragazze che indossano il niqab «e sulla loro effettiva integrazione nel contesto scolastico e sociale». Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, potrebbe pensare a una legge per regolamentare questo aspetto. «La scuola deve essere un luogo di vera integrazione, di relazioni umane solide e trasparenti, di valorizzazione della dignità della persona, un luogo in cui ragazze e ragazzi siano liberi di crescere armoniosamente. Non si deve caricare la scuola di responsabilità che non le competono. Senza una legge che riveda la normativa vigente non si può chiedere a dirigenti scolastici e docenti più di quanto ha fatto la preside della scuola di Monfalcone», afferma il titolare del dicastero di viale Trastevere, difendendo l’operato della dirigente scolastica dell’Istituto Sandro Pertini. Per la Lega «il velo a scuola non è integrazione ma sottomissione». E il partito ha già presentato una proposta di legge, a prima firma Lezzi, con cui si vieta l’utilizzo del niqab nei luoghi pubblici, chiedendone la calendarizzazione urgente. Sulla stessa linea il leader di Azione, Carlo Calenda. «Inaccettabile – dichiara – che in Italia venga consentito l’uso del niqab a scuola. Oltre ad essere uno strumento di oppressione delle donne è contrario alla normativa italiana sulla riconoscibilità della persona nei luoghi pubblici. Integrazione e tolleranza verso pratiche mortificanti e violazione delle norme sono cose molto diverse».