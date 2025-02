Chico Forti, la famiglia chiede la semilibertà: «Studia per fare il pizzaiolo, potrebbe uscire tra qualche mese»

L'ex produttore televisivo, condannato all'ergastolo negli Usa, compirà 66 anni l'8 febbraio

Chico Forti potrebbe uscire dal carcere tra qualche mese e cominciare a sfornare pizze in un locale di Trento. A rivelarlo è suo zio, Gianni Forti, intervistato dal Corriere del Trentino. «Abbiamo chiesto la semilibertà, speriamo che il Tribunale di sorveglianza dia l’ok in tempi brevi e che Chico possa iniziare finalmente la sua terza vita, magari tra un paio di mesi», dice il parente dell’ex produttore televisivo condannato all’ergastolo in America con l’accusa di omicidio e tornato in Italia a maggio del 2024. È da quel giorno che Chico Forti non riabbraccia la sua famiglia, ma i suoi legali si stanno dando da fare perché possa ottenere presto la semilibertà.

La richiesta di permesso per il compleanno

Prima di pensare all’uscita dal carcere, però, c’è un altro momento che l’ex produttore tv aspetta con ansia. Domani, sabato 8 febbraio, Chico Forti compie 66 anni e la famiglia ha chiesto un permesso speciale per permettergli di uscire di prigione e festeggiare la ricorrenza con la madre anziana, che vive a Trento. «Se non fosse possibile l’8, ci piacerebbe che potesse venire il 14: sua mamma compie 97 anni e sarebbe per lei un regalo meraviglioso poter riabbracciare di nuovo il figlio dopo lo scorso maggio. Avevamo chiesto un permesso speciale anche a Natale, ma in quel caso non fu concesso», ricorda Gianni Forti.

Il corso da pizzaiolo

Secondo lo zio, Chico Forti «potrebbe ottenere la semilibertà entro Pasqua o quest’estate. Difficile dirlo con precisione. Noi ovviamente speriamo che non ci siano nuovi problemi e che non si vada per le lunghe. Spero e credo comunque che sarà questione di poco tempo. E finalmente questo inferno finirà», dice al Corriere del Trentino. Da qualche mese, l’ex produttore tv ha iniziato un corso in carcere per diventare pizzaiolo. Ed è proprio quello il lavoro che potrebbe ritrovarsi a svolgere qualora gli fosse concessa la semilibertà. «I progetti sono tanti. È sempre stato sportivo, un eclettico. Ha la forza per affrontare una terza vita: certo, il tempo passato non glielo ridarà indietro nessuno», spiega ancora lo zio.