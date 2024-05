Chico Forti rientra oggi in Italia dagli Usa: andrà in carcere a Verona

Chico Forti rientra oggi in Italia. Il 65enne trentino condannato per omicidio arriverà oggi dopo la lunga detenzione negli Stati Uniti. Il 16 maggio era stato rilasciato dal carcere di Miami e dovrebbe essere a Roma nelle prossime ore. La premier Giorgia Meloni aveva annunciato il suo ritorno il primo marzo scorso. Nel 2020 a promettere il ritorno in Italia di Forti era stato l’allora vicepremier Luigi Di Maio. Ma poi la procedura si era interrotta. Forti atterrerà oggi a Pratica di Mare, poi sarà portato in carcere a Verona. L’avvocato Carlo Delle Vedove, uno dei legali che ha seguito l’iter per il ritorno dagli Usa del 65enne trentino, dice all’agenzia di stampa Ansa che «il trasferimento in Italia di Forti è il completamento di tutte le procedure giudiziarie, intraprese davanti alle autorità degli Usa. Con Forti ci siamo sentiti l’ultima volta lunedì, era un po’ ansioso, ci sentivamo tutti i lunedì. Ringraziamo tutte le autorità italiane e americane che hanno seguito il suo caso».

