Parte l’offensiva contro il procuratore Lo Voi. L’esposto dei servizi a Perugia per il fascicolo sugli 007

L'esposto presentato a Perugia accusa il procuratore capo di Roma di aver mal gestito il fascicolo sul capo di gabinetto della premier Meloni

L’iniziativa era nell’aria da giorni, ma è ora l’Ansa a darne notizia. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ovvero il vertice dei servizi segreti italiani, nella persona dell’attuale direttore Vittorio Rizzi, ha presentato un esposto presso la procura di Perugia (competente sui magistrati di Roma) nei confronti del procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. L’accusa è di aver violato la legge che tutela proprio gli agenti di sicurezza italiani, in particolare l’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, quando è stata allegata al fascicolo di indagine sul presunto spionaggio ai danni del capo di gabinetto di palazzo Chigi, Gaetano Caputi, anche una informativa di intelligence. La procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto evitare che il fascicolo fosse allegato agli atti e in particolare, che fosse inviato proprio ai giornalisti del Domani che si erano costituiti nel procedimento avviato da Caputi e che quindi hanno avuto le carte perché era la procura ad inviargliele. Un errore, quello imputato direttamente a Lo Voi – che era titolare del fascicolo particolarmente delicato – che ora costerà un inchiesta al procuratore romano. E che potrebbe portare ad una nuova segnalazione presso il Csm, oltre ad iscriversi in un clima già teso sia per l’indagine sul governo in relazione al caso Almasri, sia per lo scontro avvenuto alcuni mesi fa relativo alla tutela di sicurezza dello stesso Lo Voi.