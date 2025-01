Perché hanno indagato Giorgia Meloni, cosa succede ora e l’ipotesi che sia lei a riferire in Parlamento

Il tribunale dei ministri di Roma ha tre mesi per indagare, poi o richiesta di archiviazione (senza appello) o di autorizzazione a procedere

Il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha scelto di iscrivere la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in relazione al caso del trafficante di migranti Almasri, decidendo al contempo di muoversi con tempistiche molto rapide. E, allo stesso tempo, ha preso una strada che evita ogni valutazione preliminare, che invece era in suo potere fare. Tutto parte, come ha spiegato la stessa premier nel video diffuso oggi pomeriggio, dalla denuncia presentata alla procura di Roma, dall’avvocato ed ex sottosegretario di Italia Viva, Luigi Li Gotti, famoso soprattutto per aver affiancato grandi pentiti di mafia negli anni ’80, a cominciare da Tommaso Buscetta.

La denuncia

Li Gotti presenta una denuncia accusando Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell’interno, Matteo Piantedosi, di aver liberato illegittimamente il torturatore libico, Omar Almasri, ritenuto responsabile del carcere di Mitiga e accusato di omicidio e violenza sessuale dalla Corte penale internazionale che per questo ha spiccato un mandato di cattura, il 18 gennaio scorso poi corretto su alcuni errori “materiali” – ma non è chiaro su quali punti – il 25 gennaio, quando l’uomo era già stato rimpatriato dopo essere stato scarcerato dalla corte d’appello di Roma, perché il tribunale non aveva ricevuto la richiesta da parte di via Arenula, indispensabile per dare attuazione alle richieste della Cpi. Le accuse sono quindi di favoreggiamento, per aver lasciato andare il militare ricercato, e di peculato per averlo rimpatriato con un aereo della presidenza del Consiglio, il 21 gennaio.

Come funziona il tribunale dei ministri

Una volta ricevuta la denuncia, la procura di Roma aveva quindici giorni di tempo per inviare gli atti al tribunale dei ministri. Avrebbe però potuto fare una prima valutazione informale, senza atti di indagine ma con “accertamenti preliminari” e inviare il fascicolo chiedendo contestualmente l’archiviazione. Lo Voi ha invece scelto di lasciare aperta ogni ipotesi. Starà ora al tribunale dei ministri valutare la situazione e decidere il da farsi: ha novanta giorni di tempo per fare le indagini. Alla fine di questo periodo le strade sono solo due: la richiesta di archiviazione, non impugnabile (è invece impugnabile per i reati non ministeriali) e l’invio alla procura perché chieda alle Camere l’autorizzazione ai procedere.

Il dibattito in aula

Giusto domani, 28 gennaio, i ministri Nordio e Piantedosi erano attesi prima alla Camera e poi al Senato per riferire sul caso Almasri. Dopo la dichiarazione affidata ai social e anche per mantenere una linea unitaria di tutto il governo, Meloni starebbe valutando di essere lei a prendere la parola in parlamento. Ma è un passaggio delicato, a questo punto, anche dal punto di vista giudiziario.