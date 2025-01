Albania, nuova tegola per Meloni: 4 dei 49 migranti portati a Shengjin devono tornare subito in Italia

La decisione dopo lo screening all'arrivo al porto: si tratta di 3 minorenni e un adulto vulnerabile. Il ruolo dell'Unhcr

Quattro dei 49 migranti arrivati oggi a Shengjin, in Albania, saranno riportati stasera stessa in Italia per via delle loro condizioni. Si tratta di tre minorenni ed un adulto vulnerabile. La decisione è stata presa a seguito dello screening effettuato all’arrivo sui migranti. Determinante specie nel caso dell’adulto, secondo quanto rivela l’Ansa, è stato il lavoro di monitoraggio dell’Unhcr. Una nuova tegola, seppur parziale, sul piano-bandiera del governo Meloni sulla gestione dell’immigrazione. La notizia arriva oltretutto nella giornata forse più difficile per Giorgia Meloni da quando è a Palazzo Chigi: nelle scorse ore, come ha raccontato lei stessa, le è stato notificato un avviso di garanzia con le ipotesi di reato di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio di Najem Osama Almasri, il trafficante di migranti libico arrestato, rilasciato ed espulso dall’Italia la scorsa settimana. Indagati con gli stessi capi d’accusa sono pure i ministri Matteo Piantedosi, e Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Per i 45 migranti che hanno superato lo screening si apriranno ora invece le porte del campo di Gjader. Dovrebbero trascorrere le prime settimane nella zona di accoglienza del sito, in attesa dell’esito della domanda di asilo. Coloro ai quali la richiesta verrà respinta saranno trasferiti nel Cpr, all’interno del campo, dove è stata allestita anche una piccola prigione, per chi dovesse commettere reati.

In copertina: I migranti sbarcati questa mattina al porto di Shengjin in Albania – 28 gennaio 2025 (Ansa-Epa/Malton Dibra)