Migranti in Albania, al via il terzo trasferimento verso il porto di Shengjiin: l’operazione con il pattugliatore Cassiopea

Il pattugliatore Cassiopea è al largo di Lampedusa in attesa di un altro trasbordo prima di dirigersi verso i centri realizzati in accordo con Tirana

Sono 11 i migranti a bordo del pattugliatore della Marina Cassiopea, che in questo momento è in acque internazionali a sud di Lampedusa in attesa di caricare a bordo altre persone, per poi dirigersi verso il porto di Shengjiin, in Albania. Dopo due mesi di stop, sono riprese le operazioni di trasferimento delle persone migranti con navi militari verso i centri di identificazione, accoglienza e rimpatrio realizzati in Albania in accordo tra i governi di Roma e Tirana. Si tratta della terza operazione, dopo quelle di ottobre e novembre che culminarono con la decisione dei giudici dei Tribunali di non convalidare i trattenimenti dei richiedenti asilo. Il governo ha introdotto una nuova norma per cui sulle prossime procedure la competenza non è più dei magistrati della sezione immigrazione, ma di quelli della Corte d’appello.

Riprendono i trasferimenti di migranti nei centri in Albania

Secondo l’Ansa, sul Cassiopea ci sono ora a bordo 11 persone, il pattugliatore si trova a una ventina di miglia a sud di Lampedusa in attesa di un secondo trasbordo prima di dirigersi verso Shengjiin, dove vengono espletate le procedure di ingresso. A fine dicembre, la Cassazione aveva stabilito che «spetta soltanto al ministero degli Esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto» la definizione di Paesi sicuri. Ai Tribunali, che avevano non convalidato i trattenimenti, spetta solo valutare condizioni specifiche e personali per le quali il singolo richiedente rischierebbe il rientro nel Paese d’origine. Ora si attende la Corte di Giustizia europea che deve esprimersi sull’aderenza della normativa italiana con quella comunitaria.

Foto di repertorio: ANSA / MIMMO TROVATO