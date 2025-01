Riprendono i trasferimenti in Albania dei migranti, il pattugliatore Cassiopea a Lampedusa

A ottobre e novembre scorsi, i giudici non avevano convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo. I già pochi migranti trasferiti in Albania erano stati quindi riportati in Italia

Ripartono dopo due mesi di stop i trasferimenti di migranti dall’Italia in Albania. Il pattugliatore della Marina militare Cassiopea si troverebbe nelle acque vicino a Lampedusa, rivela l’agenzia Ansa. La nave militare si troverebbe nei pressi dell’isola per caricare migranti da trasferire nei centri di Shengjin e poi Gjader. Si tratterebbe del terzo tentativo da parte del governo Meloni, dopo che nelle due precedenti occasioni a ottobre e novembre, i giudici di Roma non avevano convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo, portati nelle strutture albanesi.

Lo scontro sui «Paesi sicuri» e l’ordinanza della Cassazione

A fine dicembre scorso, la Cassazione aveva indicato che in generale la definizione di Paesi sicuri spetta al governo. In particolare ai ministeri degli Esteri e a quelli che «intervengono in sede di concerto». In risposta al ricorso del governo, la Cassazione aveva «sospeso ogni provvedimento» in attesa della pronuncia della Corte Ue.