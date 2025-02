L’attore Alberto Rossi in ospedale dopo una lite per i cani

Prima la zuffa, poi le accuse. Entrambe le parti si riservano di sporgere denuncia.

L’attore Alberto Rossi, che interpreta il personaggio di Michele Saviani in Un posto al sole, ieri è finito all’ospedale. A causa di una lite per i cani non lontano da piazza dei Carracci. Sul posto, fa sapere Il Messaggero, sono intervenuti anche i carabinieri. Mentre entrambe le parti si sono riservate di sporgere denuncia. La storia inizia con una zuffa tra cani. I proprietari li dividono ma poi cominciano a litigare tra di loro. L’altra persona è una donna e Rossi all’ospedale si fa refertare escoriazioni. Così come lei. Si parla di un contatto fisico tra i due. La donna ha spinto Rossi che è caduto a terra. L’attore è andato al Santo Spirito, da cui è stato dimesso. Rossi soltanto mercoledì aveva pubblicato un video su Instagram raccontando gli attimi successivi alle scosse di terremoto avvenute ai Campi Flegrei. Per timore considerato il fatto che si sono sentite chiaramente in molte parte di Napoli era uscito in giardino rassicurando i suoi fan anche della serenità ritrovata proprio dai suoi due cani.