Femminicidio a Firenze, uccide la compagna a coltellate e poi si butta dalla finestra. Avevano un figlio di 2 anni

Il piccolo è stato affidato ai servizi sociali. L'uomo di 37 anni si trova ricoverato all'ospedale Careggi

Una donna di 34 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, nella mattinata di sabato 8 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il compagno a ucciderla, un uomo di 37 anni, che è stato trovato in gravissime condizioni dopo essersi lanciato dal secondo piano dell’edificio. È stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, dove è attualmente ricoverato in codice rosso. I medici del 118 sono intervenuti poco prima delle 7 di stamani, dopo aver ricevuto una segnalazione, e hanno allertato i carabinieri. I militari della compagnia di Pontassieve sono giunti sul posto poco dopo, trovando la donna ormai priva di vita e l’uomo in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma gli investigatori stanno ancora raccogliendo elementi utili alle indagini.

L’accoltellamento e il figlio di 2 anni

Dai primi rilievi emerge che la donna ha ferite d’arma da taglio sul corpo, sarebbe quindi stata accoltellata. La coppia, due cittadini italiani, aveva un figlio di soli due anni, che al momento del ritrovamento non era nell’abitazione. A occuparsi del caso è la pm Ornella Galeotti che sta coordinando le indagini. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se l’episodio sia il culmine di una storia di violenza domestica. Il piccolo di 2 anni è stato affidato ai servizi sociali per garantire la sua sicurezza e protezione.