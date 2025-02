Morto Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio: si sarebbe lanciato dal suo ufficio di Milano

Il 53enne avrebbe lasciato anche un biglietto d'addio. In via Turati sono arrivate le forze dell'ordine per compiere i rilevamenti

Si sarebbe lanciato nel vuoto dal suo ufficio Alex Benedetti, dj 53enne nonché direttore di Virgin Radio. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio a Milano, in via Turati, dove le radio del gruppo Mediaset condividono la sede operativa. Al momento, secondo gli inquirenti, l’ipotesi di un gesto volontario non sarebbe in dubbio. Il dj avrebbe anche lasciato una lettera d’addio. Gli agenti sono ancora sul posto e stanno compiendo i rilevamenti del caso. L’intera scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne dell’edificio.

Chi era Alex Benedetti

Il legame tra Alex Benedetti e la musica sboccia quando lui è giovanissimo: a soli 13 anni il dj inizia a lavorare nelle discoteche e continua per tutti gli anni Ottanta. Nel 1994 entra nel gruppo Radio Italia Network, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel mondo radiofonico. La carriera da speaker non è però sostituiva: che sia un passatempo o un secondo lavoro, il disc jockey è una passione che non abbandona mai del tutto.