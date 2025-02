Nora, 15enne morta per overdose nel Veronese: arrestato il pusher che le ha venduto la cocaina

Si tratta di un 34enne nordafricano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine

Svolta nelle indagini per la morte di Nora, la 15enne trovata senza vita il 27 gennaio scorso a San Bonifacio (Verona) in un appartamento abbandonato dell’Ater. Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, polizia e carabinieri hanno arrestato un 34enne nordafricano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. A suo carico polizia e carabinieri, grazie all’attività di indagine compiuta – consistente nell’acquisizione di testimonianze e di videoriprese – hanno formato un grave quadro indiziario, in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto, in più occasioni, droga alla minore. Dalle indagini è emerso in modo chiaro come sia stato proprio il 34enne a cedere, negli ultimi giorni, cocaina alla 15enne Nora, il cui cadavere è stato, poi, trovato dai militari nella casa abbandonata, luogo di ritrovo di tossicodipendenti. Oltre a ciò, le indagini hanno evidenziato come l’uomo fosse decisamente attivo nello spaccio di droga nel comune scaligero e paesi limitrofi.

Le indagini

Il lavoro di indagine ha, inoltre, portato a raccogliere ulteriori elementi indiziari anche a carico di altri due conoscenti della giovane vittima che sono stati denunciati in quanto, nei giorni precedenti alla morte della ragazza, avrebbero organizzato e partecipato a vari incontri per il consumo di droga. È atteso nei prossimi giorni l’esito dell’esame tossicologico; nel frattempo continuano gli approfondimenti degli investigatori che nei giorni scorsi hanno eseguito sei perquisizioni nel Veronese e Vicentino, sequestrando stupefacente e numerosi strumenti per il taglio, il confezionamento e l’assunzione di droghe nonché medicinali ad azione stupefacente, illecitamente detenuti.