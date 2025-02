Lanzarote, confessa l’aggressore di Salvatore Sinagra: «Faccio uso di cocaina»: convalidato il fermo

Al giovane, secondo fonti citate da Ansa, viene contestato il reato di «lesioni gravi». Il 30enne siciliano è ancora in coma in ospedale

Ha confessato davanti ai giudici spagnoli l’aggressore 25enne di Salvatore Sinagra, il giovane siciliano da alcuni giorni ricoverato in coma farmacologico a Las Palmas. L’uomo, al quale è stato convalidato il fermo, ha inoltre ammesso di «fare uso di cocaina». Al 25enne, secondo fonti citate da Ansa, viene contestato il reato di «lesioni gravi». Su decisione del tribunale di prima istanza numero quattro di Arrecife, entrerà in carcere preventivo senza cauzione. Il fascicolo sul caso ora passa ora al tribunale di prima istanza numero 3, sempre di Arrecife, che potrebbe anche modificare il capo di imputazione. Intanto, Sinagra – ridotto in fin di vita in un bar di Lazarote, nelle isole Canarie – resta ricoverato in coma farmacologico. Le sue condizioni vengono definite «stazionarie ma gravi».

Decisive le testimonianze e le immagini delle telecamere

Per incastrare il giovane, scrive il Corriere della Sera, sono state decisive le testimonianze di alcuni dei presenti al momento del pestaggio e le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’aggressione di cui è stato vittima il giovane siciliano è avvenuta in un bar, al culmine di una lite. Dalle prime ricostruzione degli investigatori, pare che Sinagra fosse uscito a fumare una sigaretta, quando è stato aggredito, probabilmente con una spranga o un tirapugni. Questa mattina, lunedì 3 febbraio, il padre, Andrea Sinagra, ha pubblicato una fotografia del figlio sorridente e poi una sola frase: «Forza vita mia».