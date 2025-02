La droga sconosciuta trovata nelle sigarette elettroniche di Napoli: «Così i giovani ingannano i genitori»

I carabinieri del capoluogo campano hanno scoperto sigarette elettroniche contenenti una sostanza stupefacente sconosciuta

Le sigarette elettroniche possono essere usate per nascondere cannabis e altre sostanze stupefacenti. Succede a Napoli, dove i carabinieri hanno osservato i movimenti degli spacciatori e degli acquirenti. Questi ultimi, una volta acquisita la sostanza stupefacente, la inseriscono nello svapo per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Ma è anche possibile acquistare sigarette elettroniche che contengono una droga liquida attualmente non identificata. Un sistema che secondo una nota dei carabinieri, permette di ingannare facilmente anche i genitori.

Le sigarette elettroniche con dentro la droga

Tra giovedì e venerdì, i militari hanno passato al setaccio l’area universitaria, il centro storico e le zone dove si concentrano i bar, controllando numerosi ragazzi, dopo aver trovato varie droghe a casa di una donna in uno dei Comuni vicini al capoluogo campano. Nella giornata di ieri i carabinieri di Torre Annunziata e Poggiomarino hanno effettuato una perquisizione a casa di una 40enne incensurata. Oltre a tre chili di hashish, tre etti di cannabis e 60 grammi di cocaina, i militari hanno rinvenuto anche 28 sigarette elettroniche contenenti una sostanza stupefacente liquida in fase di identificazione. Ciascuno degli svapi era in tutto per tutto assimilabile a quelli venduti legalmente, compresa la confezione. La donna è stata arrestata e ora si trova ai domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari.

Lo svapo usurato

Successivamente, nel corso delle verifiche strada, un ragazzo ha insospettito i carabinieri estraendo dalla tasca una sigaretta elettronica visibilmente usurata. Dopo un controllo, nel vano batteria è stato rinvenuto dell’hashish. Alla luce di quanto scoperto, i carabinieri hanno sequestrato lo svapo. Inoltre, in piazza Bellini, i militari hanno arrestato un 27enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in due episodi distinti di spaccio. L’uomo è stato visto cedere cannabis a una 22enne e a un 29enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri 25 grammi della stessa sostanza, già suddivisi per la vendita e nascosti negli slip.