Cade dal balcone dopo un rapporto, scoperta casa di appuntamenti illegale: «Ritrovo per prostitute e tossicodipendenti»

È accaduto a Gallarate, in provincia di Varese. Il questore della città lombarda ha già disposto la chiusura dell'attività per i prossimi 20 giorni

Dietro quello che secondo le carte era un normalissimo affittacamere si nascondeva, in realtà, una casa per appuntamenti utilizzata da prostitute e tossicodipendenti. A scoprirlo – per caso – gli agenti della polizia di Gallarate, in provincia di Varese, dopo che un giovane ragazzo è stato ritrovato ferito e in forte stato di alterazione psicofisica per strada in seguito alla caduta dal balcone dello stabile. La questura della città lombarda ne ha disposto la chiusura per venti giorni, a partire da oggi sabato 25 gennaio.

La caduta dal balcone e la scoperta

Il ragazzo, in evidente stato di alterazione probabilmente a causa degli stupefacenti assunti, era stato trovato riverso sull’asfalto con ferite e lividi sul volto e sul corpo. Dai pochi indizi che gli uomini della pattuglia di Gallarate erano riusciti a strappargli, l’unica cosa certa è che sembrava fosse caduto dal balcone di un edificio. Così, una volta entrati nell’affittacamere, gli agenti hanno potuto appurare che il giovane si era recato lì «per consumare un rapporto sessuale», scrive il Corriere della Sera. I controlli all’interno della struttura hanno chiarito la questione.

Pericolo «per l’ordine pubblico e per il buon costume»

Le lacune nel sistema di registrazione degli ospiti erano evidenti, contrariamente a quanto è stabilito dalle norme di pubblica sicurezza. Il motivo era semplice: quelle camere «erano un punto di ritrovo molto gettonato per prostitute e chi voleva fare uso di droga». La struttura è stata dunque ritenuta «un pericolo per l’ordine pubblico e per il buon costume», che avrebbe generato nell’intera comunità di Gallarate «un’inevitabile ricaduta negativa in termini di percezione di sicurezza». Per questo il questore di Varese ha deciso per lo stop di venti giorni.