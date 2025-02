Scappano via dalla cena di San Valentino senza pagare il conto. Ristorante di Palermo cerca i fidanzatini smemorati

Si tratta di due coppie, sedutesi ieri a uno dei tavoli del giapponese Kuaizi. L'appello su Facebook: «Non pubblichiamo le vostre immagini, ma speriamo che nel rispetto di tutti i lavoratori ritorniate a pagare»

Sono scappati via senza pagare il conto della romantica cenetta di San Valentino. A denunciarlo, su Facebook, è il ristorante giapponese Kuaizi, in zona Politeama a Palermo. I quattro clienti, due ragazzi e due ragazze, hanno ordinato dei menù fissi con formula all you can eat. Avrebbero preso una bottiglia di vino bianco e un acqua minerale. Il conto totale ammonta a 144,50 euro. Pagamento che non è avvenuto. «Vi aspettiamo al ristorante per pagare il conto 4 persone (2 ragazzi, e 2 ragazze) con una bottiglia di acqua e un charme bianco – scrive il ristorante – Per il rispetto nei vostri confronti non pubblico le vostre immagini registrate dalle telecamere, ma spero che voi nel rispetto di tutti i lavoratori, ritorniate presto a pagare».

Tanti i commenti, indignati, sotto al post. «Ragazzi andate a pagare, sono cose che non si fanno ,e poi i ragazzi e il personale di Kuaizi non meritano questo, sono persone eccezionali», scrive un utente. E ancora: «Io e mia moglie eravamo lì da voi ieri sera e anche se c’era il delirio per i troppi clienti siete stati molto professionali e veloci. Per quelli che non hanno pagato saranno dei poveracci che volevano fare i furbi. Hanno solo dimostrato il loro essere».

(in copertina foto Fb Ristorante Kuaizi)