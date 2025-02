Il rapinatore 24enne si pente e va dalla polizia: «Ho paura di non riuscire a smettere di rubare»

Il ragazzo è stato arrestato dopo aver confessato tutti i suoi colpi, iniziati dopo essere rimasto disoccupato.

Dopo aver compiuto cinque rapine in negozi di cosmetici, prodotti per la casa e abbigliamento, un giovane italiano di 24 anni si è presentato spontaneamente alla Polizia di Stato di Milano per farsi arrestare. Tra il 14 ottobre 2024 e la scorsa domenica, il ragazzo aveva messo a segno diversi colpi, fino a decidere di consegnarsi agli agenti del Commissariato Lambrate.

Entrato in commissariato, ha chiesto di poter parlare con qualcuno e ha confessato le proprie azioni, spiegando di aver iniziato a rapinare i negozi a causa delle difficoltà economiche legate alla sua disoccupazione. Il giovane aveva già scontato sei mesi di carcere per una rapina commessa nel gennaio 2024 nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo. Dopo essere stato rilasciato, aveva vissuto con la madre, ma alla fine era tornato a delinquere.

Martedì ha deciso di rivolgersi alla polizia, dichiarando di temere di non riuscire a fermarsi e di essere sopraffatto dal senso di colpa. Ha poi fornito agli agenti un resoconto dettagliato dei crimini commessi, indicando i luoghi, le date e le modalità delle rapine. Gli investigatori hanno verificato le denunce e contattato i responsabili dei negozi, che hanno riconosciuto il giovane come l’autore dei colpi. Il ragazzo operava sempre nelle vicinanze delle fermate della metropolitana, strategia che gli permetteva di fuggire rapidamente.

Originario del Friuli Venezia Giulia, il 24enne raggiungeva Milano in treno per compiere i furti. Oltre alle rapine, è stato anche indagato per un furto avvenuto il 20 gennaio scorso in un negozio di cosmetici nel capoluogo lombardo.