Roma, 15enne accoltellato per una rapina a Monteverde: perderà la milza

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in piazza Flavio Biondo nel quartiere Monteverde a Roma. Secondo il 15enne si trattava di una banda di ragazzini. L’adolescente è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale San Camillo, dove sarà sottoposto a un delicato intervento alla milza. « Mi sono venuti addosso, volevano rapinarmi — ricostruisce — ho cercato di scappare e mi hanno colpito», ha detto agli investigatori. I poliziotti di Monteverde, insieme agli agenti del commissariato San Paolo, lavorano per risolvere il caso.