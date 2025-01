Accoltellato in Turchia il figlio 14enne dello chef Andrea Minguzzi: «Gli organi non sono in buono stato ma siamo fiduciosi»

L'aggressore sarebbe un ragazzo di 15 anni con precedenti penali, che è già stato identificato dalla polizia

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi, è stato accoltellato in un mercato di strada a Istanbul e si trova in terapia intensiva. A dare la notizia sono alcuni media turchi, secondo cui l’aggressore sarebbe un ragazzo di 15 anni con precedenti penali, già identificato dalla polizia, che avrebbe attaccato Minguzzi al termine di un diverbio al mercato di strada di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica di Istanbul.

Il padre: «Siamo fiduciosi»

I fatti risalgono a venerdì 24 gennaio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è stato colpito da cinque coltellate che hanno raggiunto polmoni, reni e cuore. A soccorrere il 14enne è stato un medico presente sul posto, che ha assistito alla scena e ha eseguito immediatamente un massaggio cardiaco. Subito dopo ave ricevuto queste prime cure, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. «I suoi organi interni non sono in buono stato ma siamo fiduciosi. Sfortunatamente, non c’è niente che possiamo fare. I nostri dottori si stanno prendendo cura di lui», ha detto il padre Andrea Minguzzi, come riferisce il portale OdaTv, mentre la polizia italiana è stata informata sul caso.

Lo chef italiano Andrea Minguzzi

I messaggi di vicinanza sui social

Mattia Ahmet Minguzzi, che è figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, lavora in un ristorante di Istanbul. Poco dopo che ha iniziato a circolare la notizia dell’aggressione, la bacheca social del padre si è riempita di messaggi di vicinanza: «Prego per tuo figlio, spero che guarisca presto», «Guarisci presto, figliolo» e ancora «Ci dispiace moltissimo, speriamo guarisca il prima possibile».