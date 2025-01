«Victor Osimhen all’uscita dalla discoteca è impazzito. Ci ha detto “datemi le foto, vi pago. O vi distruggo”» – Le immagini

Il racconto del fotografo Tolga Bozduman al quotidiano turco Posta: «Ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel'ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male»

Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli ora nella turca Galatasaray, sarebbe stato protagonista di un episodio di aggressione nei confronti di un paparazzo. A riportarlo è stato il quotidiano Posta che ha reso nota la vicenda pubblicando anche alcune immagini di Osimhen fuori da un locale in Turchia. Il calciatore non avrebbe apprezzato la vista dei fotografi appostati. E secondo posta avrebbe preso di mira il fotografo Tolga Bozduman. La vicenda sta montando in Turchia e finora non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del Galatasaray o del giocatore.

I dettagli dell’aggressione su Posta (con le foto di Bouzduman)

«Ho filmato Osimhen mentre usciva insieme a tre miei colleghi – ha spiegato il fotografo a Posta -. Quando i flash si sono spenti, è andato su tutte le furie: è corso verso di me urlando, ha provato a prendermi la macchina fotografica ma non gliel’ho permesso e mi ha dato un pugno. Mi fa ancora male». «Poi ha iniziato a imprecare e mi ha detto: ‘Distruggi le foto, ti darò i soldi’ – ha aggiunto Bozduman -. Ho rifiutato e lui mi ha minacciato dicendomi ‘Ti distruggerò’».