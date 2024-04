Affare Osimhen, Aurelio De Laurentiis interrogato a Roma nell’indagine per falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis è a Roma a colloquio con i magistrati che a gennaio hanno chiuso le indagini nell’inchiesta sull’acquisto di Viktor Osimhen dal Lille al Napoli nell’estate del 2020. Il patron della squadra partenopea è entrato in Procura poco prima di mezzogiorno per essere interrogato dai pm che indagano con l’ipotesi di falso in bilancio. Secondo l’accusa, la compravendita dell’attaccante nigeriano dal club francese per 71 milioni di euro è stata resa possibile attraverso plusvalenze fittizie nella valutazioni di tre giovani passati al Lille. Ciro Palmieri, Claudio Manzi, Luigi Liguori, rientrarono nello scambio e abbassarono di 15 milioni il costo del cartellino dell’attaccante. Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napoli e altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio. Per la giustizia sportiva, che già si è occupata della vicenda, non ci furono irregolarità.

