Il governo Meloni autorizza la vendita di Piaggio Aerospace alla turca Baykar: l’azienda presieduta dal genero di Erdoğan 

Dalle mani del fondo sovrano emiratino Mubadala la società passa al gruppo che produce droni

Il governo Meloni, attraverso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha autorizzato la vendita dell’azienda dell’aeronautica Piaggio Aerospace al gruppo turco Baykar che è presieduta dal genero del presidente Recep Tayyp Erdoğan, Selçuk Bayraktar. Dal 2014 la società italiana era gestita dal fondo sovrano emiratino Mubadala. Ma gli affari non sono decollati. Da qui la decisione dell’esecutivo di cedere l’azienda al produttore turco di droni.

Il gruppo turco Baykar

L’azienda turca è guidata dal fratello di Selçuk, Haluk Bayraktar. Il Mimit in una nota ha spiegato che «la terna commissariale ha ritenuto che quella di Baykar fosse la più idonea a garantire gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei creditori di Piaggio Aero e Piaggio Aviation e a rilanciare le prospettive industriali del gruppo». A garanzia dei lavoratori ci sarebbero gli ottimi risultati di Baykar. Come riporta il Corriere, nel 2023 la società turca ha aumentato i suoi ricavi del 25% sfiorando i due miliardi di dollari. La maggior parte, circa il 90%, deriva dalle esportazioni. Baykar, insieme a molte altre aziende, dell’Anatolia ha fatto della Turchia uno dei mercati principali della compravendita di droni militari. Grazie a normative sulla loro esportazione meno stringenti, la Turchia ha conquistato i due terzi del relativo mercato globale. Baykar ha un’identità chiara e riconosciuta in questo settore: i suoi droni militari sono economici e molto efficaci in guerra. Il modello TB2 è stato impiegato dall’esercito ucraino, nelle guerre civili in Siria e in Libia, dall’Azerbaigian nella regione del Nagorno-Karabakh.

Gli investimenti in Italia

«Baykar si è impegnata a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili – compresi i relativi servizi di supporto tecnico, logistico e di formazione – sia le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici», ha assicurato il Mimit nella sua nota a proposito degli investimenti di Baykar in Italia.

In copertina: ANSA/ LUCA ZENNARO I Una veduta interna dello stabilimento di Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga (Savona), 07 novembre 2014.