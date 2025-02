Il metadone, l’eroina, il fidanzato: il giallo della morte di Camilla Sanvoisin

Figlia di un produttore tv, è deceduta in casa del compagno. Lui ha detto che avevano preso droghe

Camilla Sanvoisin, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, è stata trovata morta nell’appartamento del fidanzato Giacomo Celluprica. Secondo i medici si tratta di un arresto caridaco. Celluprica, 35 anni, figlio di una famiglia di gioiellieri di Vigna Clara, ha chiamato i soccorsi alle 5.50: «Correte – ha detto agli operatori del 118 – la mia compagna sta molto male, non risponde». Poi ha ammesso di aver fatto uso di droga con la compagna. «Quando mi sono risvegliato, non reagiva», ha detto al 118.

Il giallo

Gli investigatori hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di via Anna Foà, nell’ultimo complesso immobiliare nella zona dei Casali del Pino, al confine con una proprietà della famiglia Fendi. La coppia abitava lì da un anno in affitto. Per Celluprica è scattato il fermo per il possesso di stupefacenti ai fini di spaccio: in casa è stato rinvenuto del metadone in dosi superiori rispetto a quelle prescritte. Non si esclude, però, che Camilla possa avere assunto della sostanza stupefacente tagliata male che l’abbiano portata in overdose. La polizia indaga anche per morte in conseguenza di altro reato. L’autopsia chiarirà le cause del decesso.

I cani

Il fidanzato ha un allevamento di cani. E avevano dato qualche problema al comprensorio, come raccontano al Messaggero i vicini: «Una volta si sono presentati i carabinieri a cercare piante di marijuana». Una vicina dice: «Lei mi aveva detto di aspettare un bambino». Camilla Sanvoisin era iscritta a un corso di studi presso la BigRock Institute of Magic Technologies. Prima aveva frequentato un liceo linguistico in piazza di Spagna e abitato al Pantheon. L’edizione romana del Corriere della Sera dice che il 35enne ha riferito alla polizia di aver assunto con la giovane sostanza stupefacente, eroina in particolare, che entrambi avrebbero sniffato e di essere poi andato a dormire.