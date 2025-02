Catania, aggredite due maestre. La mamma spiega perché ha picchiato: «Ha preso a schiaffi mio figlio»

Sono due le mamme che avrebbero aggredito la maestra e una sua collega, procurando lesioni, a una delle due, giudicate guaribili in sette giorni

C’era anche la mamma che ha aggredito la maestra dell’istituto comprensivo Petrarca di Catania alla ripresa delle lezioni e, davanti alla scuola, ha parlato con il sindaco Enrico Trantino, fornendo la sua versione dei fatti. La donna sarebbe intervenuta perché l’insegnante avrebbe colpito con uno o due schiaffi il figlio, mimando il gesto. Il colloquio tra i due è avvenuto tenendo a debita distanza la stampa presente. Il sindaco, ribadendo che la violenza non è mai una soluzione, è entrato poi nel plesso scolastico di via Pantelleria per incontrare gli alunni di una classe, probabilmente la quinta elementare frequentata dal figlio della mamma che ha aggredito l’insegnante. Davanti alla scuola stamattina era presente anche l’arcivescovo metropolita Luigi Renna, spiega l’Ansa, che ha parlato con alcune madri di alunni del Petrarca, infastidite per l’eco mediatica. Intanto, secondo le indagini, le due mamme che avrebbero aggredito la maestra e una sua collega, hanno procurato lesioni a una delle due, giudicate guaribili in sette giorni. Al momento non risulta ancora presentata alcuna denuncia. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Fontanarossa e della stazione di Nesima.

(Foto in copertina di Angelina Litvin su Unsplash)