Terremoto a Latina, la fake news fa tremare la Ciociaria. La smentita dell’Ingv

Secondo uno screenshot ampiamente circolato su WhatsApp, il capoluogo laziale sarebbe stato epicentro di un sisma, che però non si è mai verificato

«Terremoto a Latina di magnitudo compresa tra 4.6 e 5.1». Sono queste le inequivocabili parole che si leggono su uno screenshot nelle scorse circolato insistentemente su WhatsApp. L’aspetto era quello di un fermo immagine tratto da un’app ufficiale, ma l’informazione contenuta si è rivelata un falso allarme, creato da un malfunzionamento tecnico. Condizionato dal fatto che oggi un terremoto c’è stato veramente, ma non a Latina, bensì ai campi flegrei. Oltre all’area interessata, anche la magnitudo del sisma è stata aumentata senza riscontro nella realtà. Il terremoto con epicentro vicino a Pozzuoli aveva una intensità di 3,8 sulla scala Richter. Una magnitudo superiore a 5, come quella paventata dall’app, avrebbe avuto effetti potenzialmente distruttivi. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Del sisma, infatti, non c’è traccia sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).