Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9 nella notte a Pozzuoli – Il video

Il sindaco Manzoni chiude le scuole e predispone l'assistenza al Palatrincone di Monterusciello

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata poco dopo la mezzanotte del 17 febbraio nei Campi Flegrei a Napoli. Alle ore 00.19 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato il sisma con ipocentro a soli due chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri da Pozzuoli. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 2.5 alle 00:20. Negli ultimi giorni la zona ha registrato 11 scosse di magnitudo superiore a due. I più intensi sono arrivati alle 15:30 di ieri e stanotte. Altre due scosse erano state registrate alle 22:46 e alle 23:46. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha deciso la chiusura delle scuole. Un provvedimento «a titolo meramente precauzionale per consentire l’effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali».

Manzoni ha intanto fatto sapere che la municipalità sta predisponendo l’assistenza per la popolazione al Palatrincone di Monterusciello. Saranno presenti psicologi specializzati nella gestione delle emergenze. «Per il trasferimento al palazzetto è in attivazione un servizio di navette. Le aree di raccolta sono: Lungomare Pertini (Campetto di Basket lato Napoli e Piazzale centrale), Piazza a Mare. Largo del Ricordo (Palazzine). Le persone non autosufficienti possono contattare la Protezione Civile e la Polizia Municipale».