Il disastro alle esercitazioni ai Campi Flegrei, spiagge affollate e a Pozzuoli si presentano in 9

Si registrano in 200, si presentano in 9. La simulazione di rischio sismico a Pozzuoli, organizzata per offrire alle comunità dei Campi Flegrei gli strumenti e le informazioni in caso di evacuazione, è un flop. Dopo i numeri di ieri (49 iscritti), gli addetti alla prova non si facevano grandi illusioni. Sotto lo stand della Protezione Civile si sono, infatti, presentati soltanto in 4 di quelli che si erano registrati. A loro sono stati aggiunti 5 puteolani che non si erano prenotati ma che si sono comunque presentati sul lungomare. Lungomare, quello di Pozzuoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sold out, vista la stagione estiva. Sulla scarsa partecipazione dei cittadini è intervenuto lo stesso sindaco, Luigi Manzoni, che capisce «le preoccupazioni» dei cittadini, ma il Comune e agli altri attori «stanno lavorando come non mai sul fenomeno del bradisismo, e dobbiamo dare sicurezza portando avanti le attività che stiamo mettendo in campo», dice.

«Bisogna capire i motivi di questa scarsa partecipazione»

«Tutto quello che doveva essere fatto – sottolinea – Manzoni – noi lo stiamo facendo senza perdita di tempo. Io non mi sento di condannare nessuno che non sia venuto, ho solo voglia di capire con dati alla mano e lavorare sulle criticità perché qui cerchiamo una soluzione a qualsiasi problema. Rifletto anche sul fatto che stiamo portando avanti delle esercitazioni e contemporaneamente stiamo vivendo uno stato di emergenza a Pozzuoli, quindi questo potrebbe essere una delle cause. La comunicazione ai cittadini su questa simulazione è stata fatta – conclude il primo cittadino – ora penso che bisogna capire effettivamente i motivi di questa scarsa partecipazione».

