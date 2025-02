«La natura si ribella al Ponte», il post di Cartabellotta sul terremoto alle Eolie fa infuriare Salvini: «Disgustoso»

Il presidente del Gimbe ha provato a fare ironia sul sisma avvertito vicino l'isola di Alicudi, provocando la reazione del ministro

Quando una scossa di magnitudo 4.8 ha fatto tremare l’isola di Alicudi dell’arcipelago Eolie, qualche decina di chilometri a nord della Sicilia nella provincia di Messina, la paura è stata tanta. Lo sciame ha avuto altre due scosse di minore intensità, che sono state avvertite fino a Reggio Calabria. Sui social qualcuno ha ironizzato: è il presidente della Fondazione Gimbe che si occupa della promozione dell’informazione scientifica. Per Nino Cartabellotta si è trattato infatti di un chiaro segnale della natura contro la realizzazione del ponte tra Reggio Calabria e Messina. «La natura si ribella al Ponte sullo Stretto», ha scritto su X. Un messaggio che dopo alcune ore ha attirato l’attenzione del ministro dei Trasporti, grande sostenitore del progetto e in queste ore a Madrid al raduno dei sovranisti di destra. «Onnisciente questo “scienziato”, dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disgustoso, lascio a voi ogni commento», ha replicato su X Matteo Salvini. In molti hanno criticato le parole di Cartabellotta, su potenziale collegamento tra un evento naturale o catastrofico e l’attualità. Il medico gastroenterologo ha poi risposto allo stesso ministro: «Onorevole Salvini, asservire la realtà ai nostri sogni è affascinante, ma la realtà non firma contratti. Tipo quelli che finanziano progetti e studi di fattibilità del Ponte sullo Stretto, per concludere poi che non conviene a nessuno PS. Che gusto preferisce per i post?».