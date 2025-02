Lo sciame sismico a Santorini fa scattare l’allarme, l’ipotesi sul terremoto di forte intensità: turisti e stagionali via dall’isola

Nei giorni scorsi si sono verificate oltre 200 scosse sismiche sottomarine, le più intense con magnitudo tra 4 e 4.6. Le autorità hanno preso misure precauzionali per prepararsi all’eventualità di un terremoto più forte

A Santorini si preparano a un possibile terremoto di forte intensità. Da diversi giorni, infatti, un’intensa attività sistemica sta interessando l’isola greca e altre isole dell’arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo. Tra venerdì e sabato, scrivono i media greci, si sono verificate oltre 200 scosse sismiche sottomarine, le più intense con magnitudo tra 4 e 4.6. Il presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dei terremoti (Oasp), Efthimios Lekka, non ha escluso l’arrivo di un terremoto di magnitudo superiore a 5 sulla scala Richter. Il governo greco, oltre ad inviare squadre di soccorso che hanno allestito, in forma preventiva, delle tende da campo, scrive il Guardian, ha indetto la chiusura delle scuole, vietato gli eventi pubblici al chiuso e raccomandato i residenti a non guidare nei pressi delle località rocciose. E hanno, inoltre, ordinato alle strutture ricettive di svuotare le piscine, che appesantiscono gli edifici e – con il movimento dell’acqua – potrebbero amplificare gli eventuali danni causati dal terremoto «Dobbiamo affrontare un fenomeno geologico molto intenso: prima di tutto, voglio chiedere agli abitanti delle isole di rimanere calmi e seguire le indicazioni della Protezione civile», ha affermato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis al suo arrivo al vertice informale dei leader dell’Ue a Bruxelles.

«La vita al momento procede tranquilla: nessun danno»

Stando alle parole del sindaco di Santorini, «al momento la vita sull’isola procede direi con normalità – ha dichiarato Nikolaos Anastasios Zorzos, a Ert – nonostante la frequenza dei terremoti, che riusciamo a percepire quando superano i 4 Richter». Il primo cittadino ha chiarito che, finora, non sono stati registrati danni e che la grande maggioranza dei residenti è intenzionata a rimanere nell’isola, mentre alcuni, principalmente lavoratori, hanno pensato di andarsene. «Ovviamente c’è ansia e attesa di sentire cosa dicono ogni giorno i sismologi», ha aggiunto.

Turisti e stagionali lasciano l’isola

Su richiesta del ministero greco della crisi climatica e della protezione civile, la compagnia di bandiera ellenica Aegean ha inoltre previsto l’aggiunta di due voli supplementari oggi e uno domani tra Atene e Santorini, per facilitare lo spostamento di residenti e visitatori intenzionati a lasciare l’isola per paura delle scosse sismiche che stanno aumentando da sabato scorso. Antonis Iliopoulos, proprietario di tre hotel e presidente uscente dell’Associazione degli albergatori di Santorini, ha dichiarato a Kathimerini che da ieri c’è stata una «forte tendenza da parte di visitatori e lavoratori a lasciare l’isola». «Ci sono persone che hanno paura, è comprensibile; chi non ha obblighi immediati se ne va – spiega -. Se ne vanno soprattutto i lavoratori edili stranieri e alcuni dei pochi turisti che abbiamo sull’isola, turisti che approfittano dei pacchetti invernali a basso costo», ha spiegato.

Molti visitatori che avevano in programma di visitare Santorini, o le altre isole delle Cicladi, stanno valutando cosa fare. «Nel fine settimana abbiamo ricevuto telefonate da tour operator e turisti, soprattutto americani, che ci chiedevano informazioni sulla situazione e sulle prossime mosse», ha aggiunto l’albergatore. Molti dei 15.500 residenti permanente di Santorini, riportano i media greci, tra cui il sito web ProtoThema, spaventati hanno trascorso la notte all’aperto, nelle loro auto o in zone sicure designate dalle autorità comunali. Altri si sono precipitati sui traghetti e sugli aerei, abbandonando l’isola per paura di uno tsunami.

Foto copertina: Dreamstime | L’isola di Santorini