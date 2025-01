Terremoto in Tibet di magnitudo 6,8: «Almeno 53 morti» – Il video

Il sisma ha scosso le pendici settentrionali dell'Himalaya ed ha fatto danni anche in Bhutan e India

Un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il Tibet tra Nepal e Cina. Le autorità di Pechino hanno detto che ci sono almeno 53 morti e 62 feriti. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che il sisma ha scosso le pendici settentrionali dell’Himalaya ed ha fatto danni anche in Bhutan e India. Il terremoto ha colpito alle 9:05 ora locale, con epicentro localizzato a Tingri, una contea rurale cinese nota come la porta settentrionale della regione dell’Everest. La profondità è stata stimata in 10 chilometri dal China Earthquake Networks Centre.

L’U.S. Geological Service ha stimato la magnitudo del terremoto a 7,1. L’impatto è stato avvertito in tutta la regione di Shigatse, che ospita 800.000 persone. La regione è amministrata dalla città di Shigatse, la sede tradizionale del Panchen Lama, una delle figure più importanti del buddhismo tibetano. I villaggi hanno segnalato altre scosse di assestamento con magnitudo fino a 4,4. Le facciate dei negozi crollate sono visibili una serie di video circolati sui social media. Entro 20 chilometri dall’epicentro ci sono tre comuni e 27 villaggi, per una popolazione totale di circa 6.900 persone. Le scosse sono state avvertite anche nella capitale del Nepal, Kathmandu, a circa 400 km (250 miglia) di distanza, dove i residenti sono fuggiti dalle loro case.