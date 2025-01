Ha perso la casa nel terremoto a L’Aquila e ora rischia di perderla (di nuovo) a Los Angeles. La storia del compositore Fabrizio Mancinelli

Membro dell'Academy, compone per Disney, Universal e Paramount. Oggi contattato da Ansa racconta il dramma: «Sarebbe la seconda volta. Da noi i parenti già evacuati»

Perdere la casa di famiglia nel sisma del 2009, all’Aquila e riperderla un’altra volta, stavolta per colpa dei roghi che stanno devastando Los Angeles e che potrebbero raggiungere anche la sua proprietà a Glendale. Questa la storia del compositore Fabrizio Mancinelli, 45enne nato a Cles, in Trentino, e cresciuto all’Aquila. Trasferitosi a Los Angeles nel 2011, Mancinelli ha coronato il suo sogno di lavorare nella musica e nella film industry componendo per la Disney, Universal e Paramount. L’anno scorso è diventato membro dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences di Los Angeles, l’istituzione che assegna gli Oscar. E ora, a distanza di anni, è tornata la paura. «Non dormo da 36 ore – ha raccontato all’Ansa da Los Angeles -. Mia moglie, nostra figlia piccola ed io viviamo a soli 5 km dall’ultima zona di evacuazione. Siamo ancora fortunati, ma tutto dipende dal vento. Sarebbe la seconda volta che perdo casa, spero di no». «Siamo in undici attualmente in casa: sono da noi i parenti che sono stati già evacuati. Stanotte alle 4 ci è arrivato un allarme, poi rivelatosi sbagliato, dalla città, è un’allerta continua. La casa del giorno del mio matrimonio, non esiste più. Impossibile abbassare la guardia, c’è fumo dappertutto, i nostri cari più anziani hanno problemi di salute: abbiamo scorte per restare in casa, ma l’aria è irrespirabile e saremo presto costretti ad andar via, fuori città, alla ricerca di aria migliore».