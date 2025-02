Per Meloni nessuna retromarcia sul protocollo Italia-Albania. «In Italia si entra solo legalmente» – Il video

Le parole della premier alla Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia. La Corte della giustizia europea «deve scongiurare il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio»

Il Protocollo Italia-Albania? Non si tocca. Parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia presso la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno. In materia di contrasto all’immigrazione illegale, secondo la premier, il governo non dimentica «l’impegno sulle soluzioni innovative» come «il protocollo Italia-Albania», che «il Governo è determinato a portare avanti proprio e soprattutto alla luce dell’interesse e del sostegno mostrato da sempre più nazioni europee». «Noi – ha assicurato Meloni – siamo determinati a trovare una soluzione ad ogni ostacolo che appare non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo il diritto della politica di governare secondo le indicazioni dei cittadini, il dovere della politica è di assumersi le sue responsabilità, il governo dei flussi migratori è ovviamente una questione sulla quale l’indicazione che arriva dalla maggioranza dei cittadini è molto chiara e i cittadini ci chiedono di fermare l’immigrazione illegale perché l’immigrazione illegale produce insicurezza, mancata integrazione, incapacità di garantire lo stato di diritto e anche perché l’immigrazione illegale di massa è la prima nemica della migrazione legale».

«Quindi noi siamo impegnati a ristabilire un principio banale, cioè che in Italia si entra solo legalmente», ha aggiunto Meloni. La Corte della giustizia europea «deve scongiurare il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio di tutti gli Stati dell’Unione europea (Ue)». «Noi troveremo una soluzione a ogni ostacolo perché crediamo nel protocollo Albania e rivendichiamo il diritto della politica di governare», ha concluso.

L’incontro con Brunner

Domani il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, si recherà in Italia per incontrare la presidente del Consiglio. E vedrà anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Sul tavolo «la prossima Strategia per la sicurezza interna, il nuovo approccio comune sui rimpatri, la cooperazione con i Paesi partner nella gestione della migrazione e l’attuazione del Patto su migrazione e asilo».