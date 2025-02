La storia della Ferrari rubata più volte e parcheggiata all’aeroporto di Malpensa

Prima di esser intercettata dagli agenti della Polizia di Stato era stata bloccata anche nel parcheggio del Casinò di Montecarlo. Denunciate tre persone per ricettazione

Una Ferrari F8 Tributo è stata individuata nel parcheggio sotterraneo del Terminal 1 all’aeroporto di Malpensa. La vettura, parcheggiata, era stata segnalata alle autorità perché dotata di targa austriaca completamente inventata. A svelare la sua posizione il Gps interno, segnalando la macchina al Centro di cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia. E data la sua posizione è stato allertato l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Malpensa. Nel tardo pomeriggio del 13 febbraio la Polizia di Stato ha denunciato due cittadini bielorussi di 26 e 37 anni e un cittadino lituano di 37 anni per il reato di ricettazione di autovettura di lusso. L’auto risulta esser stata rubata nell’estate del 2023 in Svizzera. Ma ha fatto diversi giri prima di finire in Italia.

Prima in Svizzera, poi al Casinò di Montecarlo

La Ferrari, di proprietà di un cittadino elvetico, era stata individuata una prima volta nel dicembre 2024 nel Principato di Monaco, dove era stata immobilizzata dai poliziotti monegaschi all’interno del Parcheggio del Casinò. Nella notte del 13 febbraio, però, tre soggetti a volto coperto sono entrati all’interno del parcheggio e, dopo aver forzato il blocco-ruota, hanno rubato nuovamente l’autovettura. Il Gps interno però li ha fregati. L’auto ha viaggiato fino all’aeroporto lombardo. Così le autorità hanno aspettato che i tre tornassero al parcheggio, forse per rimuovere nuovamente la vettura. Ma il gruppo è stato bloccato, mentre l’auto è stata sequestrata. I tre erano arrivati al terminal con anche un’altra auto di targa francese. All’interno sono stati trovati numerosi attrezzi e oggetti idonei allo scasso, fra cui una smerigliatrice angolare a batteria. I tre stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione.

(in copertina il modello F8 Tributo della Ferrari esposto durante la giornata dedicata alla stampa e ai professionisti della 100ª Fiera dell’Automobile di Barcellona, a Barcellona, Spagna, 09 maggio 2019. Ansa EPA/Marta Perez)