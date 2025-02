Simone Inzaghi «rimasto in mutande» durante Juve-Inter. La foga squarcia i pantaloni: i social si scatenano – Il video

Durante la sconfitta contro i bianconeri di domenica 16, il tecnico interista ha rotto il completo per la troppa foga. Le immagini non sono passate inosservate al web

Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa di un completo rovinato dalla troppa foga agonistica. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si è reso protagonista di uno sfortunato incidente durante la sconfitta di domenica 16 febbraio contro la Juventus per 1-0. In alcune immagini, diventate immediatamente virali sui social media, il 48enne piacentino è inquadrato con un enorme strappo sui pantaloni del completo “da partita” all’altezza della coscia. In diretta nessuno si era accorto di nulla, ovviamente, anche perché è raro che un allenatore sia inquadrato da dietro. Ma era altrettanto ovvio che, con la quantità di telecamere disponibili oggi, lo strappo fosse colto e desse vita a una tempesta di ironia. Soprattutto visto che neanche lo stesso Inzaghi – almeno sembra – si era reso conto della situazione imbarazzante, troppo concentrato nel dare indicazioni ai suoi giocatori in campo.

Tra chi, da juventino, gira il coltello nella piaga dopo la vittoria: «Vi abbiamo lasciato con le pezze». Chi invece quasi incensa l’animo competitivo del tecnico interista, paragonando la sua rabbia a una «trasformazione di Hulk». O chi, con una punta di cattiveria di troppo, paragona i pantaloni a un «prodotto di cartone» e commenta: «Quando la società è cinese per tanti anni, e i vestiti sono cinesi…».