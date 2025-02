Daniele Rugani ubriaco alla guida, il processo finisce male: l’ex Juventus condannato in tribunale

Al calciatore è stata anche revocata la patente e confiscata la Maserati che guidava il giorno dell'incidente

Daniele Rugani, ex calciatore della Juventus ora all’Ajax, è stato condannato da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. Il difensore classe 1994 dovrà scontare una pena di 6 mesi di arresto e 2mila euro di multa (con la condizionale), a cui si aggiungono la revoca della patente e la confisca dell’auto, una Maserati. Il fatto per cui Rugani è stato condannato risale al 21 luglio 2023, quando il calciatore è stato sottoposto all’alcol test dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo, senza conseguenze, su un raccordo alle porte di Torino. I valori di alcol nel sangue sono risultati superiori al limite consentito. L’ex difensore della Juventus avrebbe potuto chiudere i conti pagando subito i 5 mila euro del decreto penale di condanna. Invece, ha deciso di opporsi e andare a processo. Una strategia che, a giudicare dalla sentenza di oggi, non sembra aver pagato.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Daniele Rugani durante una partita della Juventus nel 2024