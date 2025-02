Salerno, camion perde il carico di ecoballe. Travolto un gruppo di ciclisti: un morto e un ferito grave

L'incidente stamane in via Frà Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi

Un ciclista di 49 anni ha perso la vita a Salerno dopo esser stato travolto da alcune ecoballe cadute da un camion questa mattina in via Frà Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Il gruppo di ciclisti si trovava sulla corsia opposta quando è stato colpito dal carico. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del Fuoco, 118, polizia di Stato e municipale. Un’autogru ha sollevato il materiale finito per strada, ma purtroppo per uno dei ciclisti colpiti non c’è stato nulla da fare. Un altro è stato ferito in modo grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Salerno. Al momento la strada è chiusa al transito in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

(in copertina foto di repertorio Ansa)