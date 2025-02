Caro bollette, niente decreto a sostegno delle famiglie nel Cdm di oggi: mancano i soldi

Dal ministero dell'Ambiente confermano: «Se ne parlerà nel successivo cdm, se non più avanti»

Il decreto contro il caro bollette slitta ancora. Oggi, mercoledì 19 febbraio, il provvedimento che avrebbe dovuto alleviare il peso delle bollette per milioni di italiani non sarà discusso in Consiglio dei ministri, salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto. Un’ulteriore delusione per famiglie, aziende e pmi che continuano a fare i conti con i rincari delle utenze.

Molti si aspettavano che, nel punto «vari ed eventuali» dell’ordine del giorno diffuso da Palazzo Chigi, si trovasse spazio per la discussione sul decreto promesso dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che nelle scorse settimane aveva annunciato misure per contrastare l’escalation dei costi energetici. Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, si era espresso a riguardo, arrivando a ipotizzare che sarebbe stato uno dei temi di discussione del cdm di oggi. Ma fonti interne hanno rivelato a Open che la questione non è stata nemmeno presa in considerazione: «In commissione non se ne parla affatto», facendo riferimento alla commissione Ambiente, primo punto di approdo di interventi che, eventualmente, il ministero di via Cristoforo Colombo dovrebbe avviare, in collaborazione con il Mef. «Non è matura la situazione la vedo ancora complessa anche perché, ricordiamolo, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi», aggiungono. Il primo problema sono le risorse finanziarie: «Non sanno da dove prenderli», spiegano fonti vicine al dossier.

E così, mentre l’attesa cresce, l’unica certezza è che il contenuto del provvedimento sarà svelato solo «nel prossimo Consiglio, se non quello dopo», come confermato dal ministero. Per ora, vengono avanzate alcune ipotesi, ma per avere una visione concreta di ciò che conterrà il decreto, bisognerà ancora aspettare.