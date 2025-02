La maxi-bolletta da 26mila euro al ristoratore toscano: «Ma se a dicembre eravamo chiusi»

Il proprietario della “Terrazza Beach” costretto a una trattativa kafkiana per il conto dell'energia elettrica ricevuto

Ventiseimila euro. È l’importo della maxi-bolletta dell’energia elettrica che il titolare di un ristorante di Principina a Mare, in provincia di Grosseto, si è visto recapitare per il mese di dicembre. La scadenza per il pagamento è fissata per il 12 febbraio, ma il legale del proprietario della “Terrazza Beach” sta trattando con la società elettrica toscana. Che inizialmente, scrive il Corriere Fiorentino, non voleva saperne di stornare la cifra. «Non è stata una bella sorpresa – ha sottolineato Antonio Catani –. È stato brutto l’atteggiamento della compagnia che si è detta disponibile a una dilazione, ma ha chiesto il pagamento e poi di procedere con la contestazione, solo a quel punto avrebbero avviato la verifica».

La maxi-bolletta e l’ospitata su Canale 5

La società ha inviato al titolare del locale la bolletta di 26mila euro per un consumo di energia di 78.361,70 Kw/h, «una quantità capace – ha ironizzato Catani – di portare energia sulla costa maremmana da Capalbio e Follonica. Pensare – spiega ancora – che a dicembre sono rimasto quasi sempre chiuso e che in questo periodo il ristorante lavora pochi giorni al mese, solo il sabato e la domenica a pranzo, più qualche cena a tema». Che fosse una bolletta «esagerata» lo confermano i consumi abituali: «Intorno ai 300-400 euro nei mesi morti come questi, con punte di 1500 in estate, quando lavoriamo a pieno regime». Nonostante le continue richieste del ristoratore, la società non avvia il controllo. Così Catani si rivolge a Mattino Cinque, su Canale 5, dove venerdì 7 febbraio ha raccontato la sua disavventura. Il caso diventa nazionale, e parte la trattativa per valutare la presenza di un errore nella cifra. «Nei primi giorni – racconta il ristoratore – avevo persino paura ad accendere la luce, ora spero soltanto che finisca tutto al più presto».

Foto copertina: FEDOR KONDRATENKO / DREAMSTIME | Foto d’archivio ristorante