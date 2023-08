Lo scontrino da “235 euro” di Catanzaro per pizze e due bibite è una burla ed è stato emesso in Marocco

Uno scontrino a cui si stenta a credere quello condiviso diversi utenti su Facebook. Un conto da 235 euro per due pizze e due birre a Catanzaro? Da far impallidire i due euro per il piattino in più. Ma questo non è l’ultimo scandalo sui prezzi dei ristoranti nell’estate del 2023, bensì una burla! Un post ironico che qualcuno ha preso troppo sul serio. Infatti, lo scontrino è stato emesso in Marocco, e i prezzi mostrati sono quindi in valuta marocchina: il dirham. Non gli euro.

Analisi

Sebbene Catanzaro sia il nome del locale e non la città in cui si trova, ovvero Marrakech , il dettaglio è sfuggito a molti, suscitando indignazione nei confronti di un locale che ha applicato dei prezzi decisamente normali per gli standard italiani. «Questa è la stagione degli scontrini pazzi», scrive Giuseppe. «Non so se sia sempre stato così oppure vanno di moda questo tipo di notizie ma far pagare un piattino vuoto 2 euro un caffè a Positano 21,20 e due pizze e due bevande a Catanzaro 235 euro (Come può arrivare a costare una Margherita 60 euro non riesco proprio a capirlo…). Stiamo rasentando il ridicolo… Al confronto Cracco ci fa un baffo…». Qualcun altro scrive: «E si lamentano dell’Italia» o «E poi dicono che la Puglia è caro. A Catanzaro 2 pizze e 2 birre 235 euro, che vergogna».

Tutto però è partito da questo post: «Io non sono una di quelle che polemizza contro i ristoratori eh. Però 235 per due pizze e due birre a Catanzaro mi sembra un po’ eccessivo!». Descrizione ironica di Fiorella Palmieri di cui non tutti hanno colto il tono scherzoso, dato che lo scontrino è stato emesso in Marocco.

Il prezzo in dirham marocchini

La ricevuta indica chiaramente che il locale Restaurant Catanzaro si trova a Marrakech. Anche i due siti internet menzionati in basso usano il dominio marocchino (.ma). Si nota che le scritte sono in francese, lingua molto diffusa nel Paese nordafricano. I prezzi sono quindi in Dirham marocchini, il cui cambio, al momento della scrittura di questo articolo è di 1 dirham = 0,093 euro. Ciò porta il totale di 235 Dirham ad appena 21,84 euro. Nulla di scandaloso.

La stessa Palmieri ha specificato che il suo era un commento ironico in un post su Facebook nel quale si legge: «Cari lettori del web lo scontrino postato è vero, ed è tutto molto chiaro ciò che vi è scritto sopra. Il post che ho scritto era assolutamente ironico e di sicuro non per acchiappare like o per percepire pagamenti (da chi poi?). Sono nata in provincia di Catanzaro per la miseria, mi è venuto naturale fare una battuta e sdrammatizzare la guerra degli scontrini tra ristoratori e clienti. Se vi è tornato un po’ di umorismo prendetevi qualche minuto per leggere questo articolo (l’articolo non il titolo e basta). Qui spiego come è nato. Perché fb lo abbia sparato a mezza Italia non lo so». Presente anche il link a un articolo chiarificatore dove si ribadisce che lo scontrino è stato emesso in Marocco e i prezzi sono in dirham marocchini.

La mail al ristorante

Davide Bennato, docente e sociologo dei media digitali all’Università di Catania, ha scritto al ristorante marocchino ottenendo la seguente risposta dal titolare, il quale ritiene pazzesco che il suo locale sia diventato uno dei più noti “in Italia”:

Ciao Davide, thank you for writing concerning this crazy buzz about our restaurant ! So to clarify, yes the price is correct but the currency is wrong… we do not trade in Euros in Morocco !!! The total amount is 235 Dirhams, a little under 22 Euros !!! It is crazy but I guess a this very moment, Le Catanzaro is the most popular restaurant in Italy! As for the name, when my parents opened the restaurant 40 years ago, they looked for a name that would sound well and easy to remember. On the map of Italy, the name under the finger was Catanzaro… It will be great to meet you if you visit Marrakech.

Conclusioni

Lo scontrino è di un locale chiamato Catanzaro che si trova a Marrakech in Marocco. La descrizione è ironica. Il prezzo è di 235 Dirham marocchini, equivalenti a meno di 22 euro.

