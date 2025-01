Lo chef stellato Felice Lo Basso chiude il suo ristorante di Milano: «Città odiosa, è tutto finto. Vado in Svizzera»

Nel capoluogo lombardo «le cose non vanno bene come si racconta: il turismo dopo il Covid non si è più ripreso», afferma il proprietario del ristorante «Felix Lo Basso Home&Restaurant»

Milano perde uno chef stellato. Felice Lo Basso, pugliese di 51 anni, nel capoluogo lombardo dal 2014, chiuderà il suo ristorante «Felix Lo Basso Home&Restaurant» di via Goldoni. «Meno male che la settimana prossima mi trasferisco a Lugano, questa città è odiosa, come fate a dire che vi piace?», dice in un’intervista al Corriere della Sera. Il 10 febbraio si trasferirà in Svizzera: «Mi sono stancato di questa vita finta», afferma, rammaricato. Per Lo Basso, nella città meneghina «le cose non vanno bene come si racconta: il turismo dopo il Covid non si è più ripreso, le persone non hanno più soldi perché la città è troppo cara e gli stipendi sono troppo bassi», spiega. «Io pago 10 mila euro di affitto al mese per 200 metri quadrati, senza i turisti non ci sto dentro – continua -. Mancano completamente i russi, che insieme ai cinesi sono gli unici ad avere capacità di spesa. I milanesi non escono più a cena».

Il menu che offre nel suo ristorante, 230 euro bevande escluse, non «è alla portata di tutti: mi rendo conto – afferma – Ma il punto è proprio questo, non c’è più una clientela italiana alto spendente e manca quella straniera». E la città, a detta di Lo Basso, «non ha i servizi che dovrebbe avere per aiutare le imprese». Come ad esempio «la metro che chiude a mezzanotte», e poi c’è il tema sicurezza: «Sotto casa mia – dice – hanno rubato due auto e scippato una signora in pieno giorno, e abito in centro. In una città così che futuro c’è? Io da quando è nato il mio terzo bimbo, Lorenzo, che ha otto mesi, ho deciso di trovare condizioni di vita migliori. Qui è tutto finto, a partire dal racconto che si fa della città». «La verità – conclude Lo Basso – è che un grande chef oggi non verrebbe mai a Milano, qui funzionano molto di più i ristoranti etnici, di cibo dal mondo, che quelli italiani. E così si fa morire la nostra cucina. Inoltre c’è il tema degli stipendi: ormai un giovane chef dipendente guadagna di più al Sud».

