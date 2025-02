La (singolare) critica di Lollobrigida alle etichette informative del vino diventa virale sui social: «Anche l’acqua può portare alla morte» – Il video

Il ministro ha commentato la proposta dell'Ue di imporre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche. Selvaggia Lucarelli ironizza sui social: «Levateje l'acqua»

Sta diventando virale sui social la critica, alquanto singolare, fatta pochi giorni fa dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla proposta della Commissione Ue di imporre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche come il vino per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute associati al consumo di alcol. «L’abuso, avvertono da Londra, può avere conseguenze molto negative, addirittura pericolose – ha detto qualche giorno fa Lollobrigida -. Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva, che può portare, in casi estremi, alla rimozione della ghiandola sudorifera. I contraccolpi possono riguardare il cervello, il cuore, il sangue troppo diluito, l’insonnia, danneggiare i reni. E uno dice – continua -: “Mazza il vino quante cose fa?” No, – precisa – questa è l’acqua». Per il ministro del governo Meloni, infatti, «l’abuso di acqua può portare alla morte». E allora «immaginate – continua nel suo ragionamento – la necessità, guardando da una prospettiva salutistica di questa natura, di inserire una etichettatura allarmistica sulle bottiglie d’acqua». La dichiarazione è diventata virale sui social, tanto da essere ripresa anche da Selvaggia Lucarelli che su Instagram consiglia: «Levateje l’acqua!». No, er vino.

Foto di copertina: ANSA / ANGELO CARCONI | Il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida durante l’evento Stati Generali dei Vino, 17 febbraio 2025