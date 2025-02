Acerra, il racconto del primo medico che ha visitato Giulia: «Il pitbull le ha afferrato la testa e le ha staccato il collo»

La bambina di nove mesi era già in arresto cardiaco quando il medico Emanuele Leo l'ha presa dalle braccia del padre

Dopo aver afferrato il collo della piccola Giulia tra le sue fauci, il pitbull «l’ha sballottata fino a spezzarle il collo». È questo il racconto di Emanuele Leo, il medico che ha visto la bambina di Acerra per primo, quando il padre l’ha portata in ospedale e l’ha consegnata nelle sue braccia nella notte del 15 febbraio al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori del comune dell’hinterland napoletano. A quel punto, la bimba di nove mesi era già morta da mezz’ora, ha spiegato il dottore citato da il Mattino, uccisa dal cane di 25 chili nella camera dove dormiva assieme al padre, nell’appartamento della famiglia nel rione Ice Snei.

«Il padre dormiva profondamente»

Secondo la ricostruzione del medico del pronto soccorso, il papà Vincenzo Loffredo – arrivato alla clinica in stato di shock – stava dormendo profondamente quando il cane ha afferrato Giulia. Ora il 24enne è indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane. Gli esami evidenziano che faceva uso di cannabis, mentre rimane da chiarire perché non ci fossero macchie di sangue sul pavimento della camera. Le impressioni di Leo sono state confermate dal medico legale, secondo cui la piccola è arrivata in ospedale in arresto cardiaco. «Se si è rotta il collo le manovre effettuate da noi medici sono risultate superflue».

«Giulia in arresto cardiaco da mezz’ora»

«Abbiamo comunque provato a rianimarla. In quei frangenti ci siamo messi la mano sulla coscienza e ci siamo detti “vediamo in ogni caso cosa si possa fare”. La bimba però è arrivata da noi già con la noce del collo rotta», ha spiegato il medico del pronto soccorso. Che l’arresto cardiaco fosse in corso da diverso tempo, era evidente anche dalla pelle della piccola. «Le marezzature sono dei segni clinici che evidenziano il fatto che la persona è già da diverso tempo in arresto cardiaco e che quindi a quel punto la pelle già comincia a colorarsi di strisce rossastre: la bambina era in arresto cardiaco almeno da venti minuti, mezz’ora».