Bimba di 9 mesi uccisa sbranata dal pitbull, la tragedia nel lettino di casa ad Acerra

Il padre della bambina dormiva sul divano. Svegliato dal rumore provocato dal cane, l'ha ritrovata insanguinata nel suo letto. Inutile la corsa in pronto soccorso

Una bambina di 9 mesi è morta sbranata da un pitbull nella sua abitazione. È accaduto la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Il padre ha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata sbranata dal cane. È stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

L’aggressione mentre il padre dormiva

L’aggressione è avvenuta ieri sera, 15 febbraio, mentre il padre della bambina stava dormendo sul divano. Oltre alla piccola, in casa c’era solo l’uomo. La madre della bambina era al lavoro in una pizzeria della zona. Il cane avrebbe aggredito la bambina alla testa e al volto. Solo a quel punto il padre si è svegliato e ha trovato la bambina ferita ricoperta di sangue. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della procura di Napoli Nord. I due genitori, entrambi sotto i 30 anni, sono in stato di shock.

La vicenda di Francesco Pio a Eboli

Lo scorso aprile a Eboli, in provincia di Salerno, era avvenuto un caso simile con il piccolo Francesco Pio. Il bimbo di appena 13 mesi era stato ucciso da due pittbul. I cani riuscirono a strappare il bambino dalle braccia della madre, mentre si trovava appena fuori una villetta a due piani.

In aggiornamento