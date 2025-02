Vernio (Prato), giovane sordomuto uccide la madre a coltellate e cerca di dare fuoco alla casa

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Stamattina martedì 25 febbraio un giovane sordomuto di 22 anni ha ucciso la madre a coltellate a Montepiano, frazione di Vernio, paese in provincia di Prato. Successivamente il ragazzo ha tentato di dare fuoco alla casa. I fatti sono accaduti intorno alle 4. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore capo di Prato Luca Tescaroli e la pm di turno Laura Canovai. Il 22enne aveva vari problemi di natura psicologica ed era per questo seguito dai servizi sociali del Comune di Vernio da molti anni, assieme ai membri della sua famiglia. Il padre del giovane, che non vive più con loro da tempo, questa mattina è accorso sul luogo del delitto allertato da alcuni abitanti di Montepiano.