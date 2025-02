Francia, assalto col coltello all’urlo di «Allah Akbar»: un morto e cinque feriti. Fermato un 37enne algerino

L'attacco a Mulhouse. L'uomo era noto alle forze dell'ordine: sospettato di terrorismo, avrebbe dovuto lasciare il Paese

Un uomo ha ucciso con un coltello una persona a Mulhouse, nell’est della Francia, e ferito cinque agenti municipali, due dei quali in modo grave. Lo rende noto il quotidiano locale l’Alsace, che cita le forze dell’ordine. L’aggressore è poi stato fermato. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un algerino di 37 anni, già noto alla polizia e all’intelligence: era iscritto nel fascicolo di segnalazione per la prevenzione della radicalizzazione terroristica e soggetto all’obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni. Secondo testimoni citati da Tf1, avrebbe urlato «Allah u Akbar» prima di accanirsi sui passanti col coltello. I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 16 di oggi – sabato, 22 febbraio -, a margine di una manifestazione di sostegno al Congo. Sul posto, in prossimità del mercato sul canale coperto, è stato predisposto un perimetro di sicurezza. Nel frattempo, la procura nazione antiterrorismo ha fatto sapere tramite un comunicato di aver aperto un’inchiesta per «omicidio a scopi terroristici» e «tentati omicidi a scopo terroristico contro pubblici ufficiali».

La sindaca di Mulhouse: «L’orrore si è impadronito della nostra città»

«L’orrore si è impadronito della nostra città», ha detto Michèle Lutz, sindaca della città di Mulhouse. «La pista terroristica sembra per ora essere quella privilegiata», ha aggiunto la prima cittadina. «A nome della città di Mulhouse, esprimo i nostri sentimenti fraterni alle vittime e ai loro cari – ha concluso -. Seguo le operazioni sul posto con il vicesindaco e il procuratore della Repubblica».

Foto copertina: ANSA / Alice Spagnolo | Una macchina della polizia francese

In aggiornamento