Arrestato a Milano il «messaggero della mafia turca», il braccio destro del boss che tentò di uccidere Salt Bae – Il video

Gli inquirenti italiani sospettano che l'uomo sia arrivato in Italia in missione per conto del boss Boyun

La polizia di Milano ha arrestato un 38enne turco accusato di essere complice di Baris Boyun, boss della mafia turca ritenuto legato al tentato omicidio dello chef turco Salt Bae. L’uomo farebbe parte dell’organizzazione criminale di Boyun, attiva in diversi Paesi. In particolare, il 38enne è accusato di essere l’uomo di fiducia del boss, colui che lo incontrava ai domiciliari e in carcere per poi consegnare i suoi messaggi ai destinatari. L’uomo fermato oggi è indagato per traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, detenzione e porto abusivo di armi, omicidi e stragi.

Il messaggero di Baris Boyun

L’uomo arrestato su richiesta della procura milanese sarebbe arrivato in Italia con l’obiettivo di proteggere il boss della mafia turca Baris Boyun. Quest’ultimo è a sua volta detenuto dopo essere stato arrestato il 22 maggio scorso insieme ad altre venti persone nell’ambito di un’operazione di polizia svoltasi tra Svizzera, Bosnia e Paesi Bassi. La banda a capo di Boyun gestiva traffici illegali di droga e armi, oltre a favorire il transito dei migranti lungo la rotta balcanica.

Gli omicidi ordinati dal boss

Dagli arresti domiciliari prima e dal carcere poi – ora si trova al 41bs – Boyun avrebbe anche ordinato l’omicidio di un cittadino turco a Berlino nel marzo del 2024 e un attentato a una fabbrica di alluminio sventato dalle forze dell’ordine. Sempre il boss sarebbe dietro il tentato omicidio a Salt Bae. Secondo la procura, sarebbe proprio il 38enne arrestato oggi colui che consegnava i messaggi del boss ai destinatari.

Chi è Efe Kantin

Efe Kantin, 38 anni, il turco arrestato dalla Polizia a Milano, è cognato di Baris Boyun, ritenuto un boss della mafia turca in carcere dal maggio dell’anno scorso su ordine della magistratura milanese. Kantin è stato arrestato nei giorni scorsi nel centro di Milano: aveva appena pranzato in un ristorante nei pressi di piazza Duomo.