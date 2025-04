Corteo contro il riarmo a Roma, lo storico Barbero: «Quest’epoca somiglia a quella che ha preceduto il suicidio dell’Europa nel 1914» – Il video

Il video-messaggio registrato alla manifestazione nazionale convocata dal M5s: «Ricordano gli anni prima dello scoppio della guerra mondiale»

Alla manifestazione nazionale convocata dal M5s contro il riarmo è intervenuto, con un video messaggio registrato, anche Alessandro Barbero. Nella sua breve lezione, lo storico ha paragonato «la nostra epoca» al periodo «che ha preceduto la prima guerra mondiale, nel 1914». «Io che sono uno storico, che cosa posso dire in un’occasione come questa? – si chiede Barbero -. Beh, a noi storici spesso chiedono, ma l’epoca che stiamo vivendo a quale periodo del passato assomiglia? Ecco, io purtroppo negli ultimi tempi comincio ad avere sempre più l’impressione che l’epoca nostra assomigli paurosamente agli anni che hanno preceduto lo scoppio della prima guerra mondiale», afferma. «Allora l’Europa usciva da un lungo periodo di pace (…) e anche adesso usciamo da un lungo periodo di pace, quasi, se dimentichiamo i Balcani e le guerre coloniali».

L’intervento di Barbero

E allora come mai nel 1914 l’Europa è precipitata nella guerra più spaventosa di tutti i tempi? «Il guaio – prosegue Berbero – è che se uno va a vedere da vicino com’era quel mondo, che assomigliava molto a quello nostro di oggi, non è così strano che poi siano precipitati in una guerra spaventosa. Intanto in quei lunghi anni di pace, parlavano continuamente di guerra o della prossima guerra (…)», ha detto nel video-messaggio, ricordando la letteratura di guerra e, inoltre, come negli anni che precedettero la prima guerra mondiale «tutte le potenze, Italia compresa, aumentarono le spese militari del 50% in pochi anni nell’illusione di essere più sicuri». «Ecco – conclude Barbero – io poi ogni tanto mi dico: “Ma no non è vero dai che la nostra epoca assomiglia tanto a quella, ci sono tante differenze, però alla fine guardate io credo che dipenderà essenzialmente da noi fare in modo che davvero questa nostra epoca non assomigli troppo a quella che ha preceduto il suicidio dell’Europa nel 1914».

