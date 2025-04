15enne incappucciato e spinto in un furgone mentre va a scuola, il giallo del rapimento lampo del figlio di un imprenditore nel Napoletano

Il padre del giovane è un imprenditore della zona. Secondo le forze dell'ordine, il fine del rapimento era di tipo estorsivo

Un ragazzo di 15 anni è stato rapito e poi rilasciato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, coordinata dalla procura del capoluogo campano. Secondo quanto riporta Il Mattino, il giovane sarebbe stato prelevato in strada da un commando di uomini mentre andava a scuola intorno alle 8 di mattina. I sequestratori gli avrebbero un cappuccio in testa e lo avrebbero spinto all’interno di un furgone bianco.

Le condizioni del 15enne

Un passante ha assistito la scena e ha sùbito denunciato l’accaduto. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, con l’invito a far girare il post il più possibile. Nel pomeriggio, il ragazzo è stato liberato dalla polizia e non è più nelle mani dei sequestratori. Secondo quanto si apprende dalla procura di Napoli, coordinata da Nicola Gratteri, il 15enne «sta bene ed è in sicurezza».

La pista del rapimento per estorsione

L’obiettivo, secondo quanto emerso finora, potrebbe essere di tipo estorsivo, dal momento che lo studente è figlio di un imprenditore locale. Secondo Repubblica, i rapitori avrebbero chiesto un milione e mezzo in cambio del rilascio del giovane. La procura non ha confermato il motivo del rapimento, su cui indaga il pubblico ministero Henry John Woodcock.