Vive con 13 pitbull, rischia di farsi sbranare: il caso della donna salvata in casa sua. Perché i suoi cani l’hanno aggredita

La 38enne di Cagliari è stata portata al pronto soccorso. Malconcia con ferite e abrasioni su varie parti del corpo, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Ma i cani non vivono più con lei

Azzannata dai suoi pitbull per la maggior parte malnutriti, una donna di 38 anni è stata ricoverata nella sua abitazione di piazza delle Muse, a Cagliari, e trasferita d’urgenza in ospedale per le ferite e le escoriazioni rimediate. Ad accogliere sul pianerottolo le forze dell’ordine, avvertite tramite una telefonata al 118, cinque cani di grosse dimensioni che hanno impedito l’ingresso degli agenti. In casa in tutto ce n’erano 13. L’intervento dei soccorsi è stato possibile solo dopo l’arrivo dell’accalappiacani, che ha trasferito i cinque pitbull adulti – e gli 8 cuccioli che erano rimasti all’interno dell’appartamento – in un canile.

Le cure alla donna

L’aggressione, con il rischio di venire letteralmente sbranata dai suoi cani, è avvenuta durante la tarda sera di martedì 8 aprile a Cagliari. Dopo le prime difficoltà per gli agenti, che non riuscivano a entrare nell’abitazione a causa della presenza dei cani di fronte all’uscio, sono arrivati i soccorsi e il veterinario dell’Asl. La donna è stata trasportata al Policlinico di Monserrato, dove è stata medicata per le ferite rimediate su tutto il corpo e dè stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Il cani malnutriti e il loro destino

Il destino dei cani ora è tutto da chiarire. Per il momento sono ospiti d’eccezione del canile Dog Hotel e dai primo accertamenti è risultato che fossero malnutriti. Si sta ancora valutando se tutti gli animali fossero microchippati, quindi registrati all’anagrafe canina e tracciabili. Possibile che i tredici animali siano dati in affidamento ad altri proprietari, anche perché gli agenti della Sezione di vigilanza ambientale devono stabilire se è possibile tenere un numero così elevato di cani in un’unica abitazione.